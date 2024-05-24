Черное море у берега Анапы превратилось в болото из медуз

Море в Анапе становится все более загадочным. Май — не самый жаркий месяц года, но в этом году он принес сюрпризы. Большие скопления медуз в воде вызывают удивление у местных жителей и туристов. Вода превращается в «кисель».

Медузы чаще всего встречаются в районе Высокого берега. Вероятно, они прибиваются к пляжу течением. Но к обеду их уже нет.

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Это явление характерно для региона, но в текущем году медуз особо много. Эксперты утверждают, что это связано с тем, что апрель был достаточно теплым.

Цветение моря началось почти на месяц раньше обычного. Береговая линия песчаных пляжей Анапы покрыта зеленой камкой, пишет kuban.kp.ru.

Ранее стало известно, что купаться в Черном море в Сочи можно будет только в июле.