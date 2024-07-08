Отдохнувшие в Геленджике рассказали о «плесневелых» номерах и драках на улицах

Отдыхающие, уже успевшие посетить Геленджик в этом году, остались разочарованы условиями на курорте. Одна из туристок поделилась своими впечатлениями о состоянии жилья, которое она арендовала. Женщина была поражена протекающей душевой кабиной и плесенью в ванной комнате. Она также отметила, что номер, который был заявлен как люксовый, на самом деле находился в плачевном состоянии.

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Другие отдыхающие, остановившиеся в районе Тонкого мыса, пожаловались на отсутствие комфортной инфраструктуры на пляжах. Там не было лавочек и мусорных урн, а в разгар сезона активно велись строительные работы, поднимавшие пыль по всей береговой линии.

Но больше всего туристов расстроила обстановка на вечернем променаде Геленджика, где они стали свидетелями драк отдыхающих. При этом полиции поблизости не было видно, пишет glavny.tv.

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