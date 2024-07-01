Денег не надо: туристам рассказали, какие локации в Сочи можно посетить бесплатно

Сочи славится своей уникальной природой, зелень создает ощущение пребывания в городе-саде. Чтобы полностью погрузиться в субтропическую природу, стоит посетить местные парки, и что особенно приятно, это можно сделать бесплатно.

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Первым в списке стоит парк «Ривьера», где собрано более 10 тысяч растений, включая гималайские кедры, османтусы, саговники и кипарисы. Прогулочная зона открыта ежедневно с шести утра и до 23 часов, а каждую среду запланированы бесплатные экскурсии, на которые можно записаться через Telegram-канал парка.

Еще один зеленый уголок Сочи — «Фитофантазия», расположенный напротив Зимнего театра. Для любопытствующих представлены более 250 видов древесно-кустарниковых пород и около 120 видов цветочных культур.

Также в Сочи есть бесплатный музей архитектуры, который открылся год назад в историческом здании бывшей насосной станции рядом с Морским вокзалом. Интересна арт-галерея «Форт».

Посещение Олимпийского парка и Орнитологического парка также бесплатно.

Для любителей активного отдыха доступны бесплатные «тропы здоровья», например, на курорте «Роза Хутор», передает sochi24.tv.

Ранее стало известно о том, что вокзал в Сочи стал одним из самых красивых в России. Своим личным рейтингом поделился историк Сергей Сигачев.