Туристка рассказала, почему не стоит ехать отдыхать в Сочи в 2024 году

Туристка, которая недавно отдыхала в Сочи, поделилась своими впечатлениями о городе-курорте. Ее мнение оказалось далеким от положительного. Путешественница отметила, что последний раз посещала этот город десять лет назад, а нынешняя поездка вызвала у нее полное разочарование.

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Туристка выбрала для проживания хороший и благоустроенный санаторий, однако призналась, что ей было неприятно покидать его территорию из-за окружающей разрухи. Ее впечатление от города-курорта испортила хаотичная застройка.

Она также отметила, что город страдает от пробок, а нынешний дендрарий сильно отличается от того, который был несколько лет назад. Плачевное состояние и у советских санаториев, которые были настоящими шедеврами своего времени, пишет sochi24.tv.

Ранее отдыхающие в Сочи пожаловались на «золотые» туалеты на пляже.