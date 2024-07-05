Курортников Сочи предупредили о жаре под +40 градусов

Природа готовится проверить на прочность отдыхающих в Краснодарском крае. 5 июля воздух на Кубани прогреется до 37 градусов по Цельсию. Об этом предупредили в администрации южного города.

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Пик жары придется на период с 12 до 14 часов. Сильный зной также ожидается на федеральной территории «Сириус», где температура воздуха в эту пятницу может достигнуть почти 40 градусов по Цельсию.

Ранее туристка, которая в этом году не захотела экономить на отдыхе в Сочи, рассказала, сколько стоит день на курорте, если ни в чем себе не отказывать. Она пояснила, сколько отдавала за завтрак с обедом и шикарный ужин в ресторане, а также за морские развлечения.