Из-за аномальной жары Москву начали атаковать богомолы

В связи с аномальной жарой, которая установилась в Москве, в городе появились необычные гости — богомолы. Эти хищные насекомые, обычно обитающие в южных регионах, совершенно нетипичны для столичного климата. По словам эксперта по изучению окружающей среды Сергея Бурмистрова, такая погода вносит свои коррективы в экосистему города.

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Богомолы, несмотря на свою хищную природу, абсолютно безопасны для людей. Это связано с тем, что человек для них слишком крупная добыча. Более того, некоторые москвичи даже заводят этих насекомых в качестве домашних питомцев.

«Для москвичей они не представляют, эти насекомые безвредны. Человек — слишком большая добыча для такого маленького хищника», — цитирует специалиста РИА Новости.

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