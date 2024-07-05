Москвичей предупредили о пятничной буре с градом и сильным ветром: «Возможно всякое»

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова обратилась к жителям Москвы с предупреждением о надвигающейся буре в эту пятницу. Причиной тому станет холодный атмосферный фронт, который столкнется с раскаленным до +30 градусов воздухом. Такое контрастное взаимодействие может привести к резкому усилению ветра, способному вырывать с корнем даже крупные деревья.

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В городе ожидаются грозы, поэтому в период непогоды рекомендуется оставаться дома. Прогнозируется и град, но не дольше 20 минут.

«В узкой полосе контрастов возможно всякое. При том, что фронт будет проходить очень быстро, возможно шквалистое усиление ветра», — сказала синоптик.

Буря начнет стихать уже в ночь на субботу, а в выходные ожидается приятная погода с температурой не выше +25 градусов. Ночи обещают быть прохладными — до +15 градусов, сообщает aif.ru.

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