Тишковец пообещал москвичам аномальную жару в июле: «Не было более века»

Москвичам предстоит пережить жару, которая, по прогнозам, может стать рекордной для начала июля. Об этом заявил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

Уже в первый день июля столбик термометра может подняться до +33 градусов, что станет новым рекордом, поскольку предыдущий максимум в +32,6 градуса был зафиксирован в 1898 году. Ожидается, что жара сохранится и 2 июля, в этот день будет температурный откат на 126 лет назад.

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В среду же начнутся ливни, но жара все равно будет испытывать москвичей. Возможно, будет установлен новый рекорд и для этого дня, который не перебивался с 1917 года.

«Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века», — сказал метеоролог.

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