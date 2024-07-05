Красноярский Роспотребнадзор научил, как на рынке брать только самые хорошие продукты

Красноярский Роспотребнадзор поделился рекомендациями о том, как правильно выбирать товары на ярмарке, чтобы приобрести качественные продукты и избежать возможных пищевых отравлений.

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Прежде всего, важно доверять продавцу. Палатка должна быть оснащена вывеской с основной информацией и контактными данными. Продавец также должен заботиться о своей санитарной одежде и создавать условия для поддержания гигиены.

При выборе продуктов следует проявлять особую внимательность. Эксперты не рекомендуют приобретать скоропортящиеся продукты, которые хранятся не в холодильнике. Фрукты и овощи должны быть свежими, без признаков гнили или повреждений.

При дегустации или выборе продуктов рекомендуется использовать влажные салфетки и антисептики, чтобы избежать попадания в организм болезнетворных бактерий, пишет krsk.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что в Красноярске начали продавать химию на розлив.