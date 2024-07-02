Красноярцы в июле смогут увидеть два мощных звездопада

Красноярцев в текущем месяце ждут два звездопада. Можно будет понаблюдать, как с неба «скатываются» Июльские Пегасиды, рассказали в обсерватории Университета Решетнева.

Ближайший звездопад ожидается наиболее активным 9 июля. Это максимум метеорного потока Июльские Пегасиды.

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В ночь с 30 на 31 июля будет мощный звездопад — своего пика достигнет метеорный поток Южные Дельта Аквариды. С полуночи с неба будет падать до 25 метеоров.

Погодные условия на период этих звездопадов благоприятные, пишет newslab.ru.

Ранее рассказывалось, какая погода будет в летние месяцы в регионах страны. Синоптики спрогнозировали жару с ливнями.