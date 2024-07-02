Красноярцам начали продавать порошок и средство для мытья посуды на розлив

Красноярцы теперь могут покупать бытовую химию на розлив. В городе несколько стендов, примеру, такой есть в магазине на улице Полтавской.

100 мл средства для мытья посуды стоит 6,99 рубля. Жидкий порошок и кондиционер стоят — 9,99 рубля.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Средства можно налить в бутылку. За нее придется заплатить 1,9 рубля. Покупатель должен будет сам взвесить бытовую химию, а потом рассчитаться, пишет prmira.ru.

Известно о том, что такой вариант уже пользуется спросом у покупателей.

Ранее стало известно о том, что красноярка вернула деньги за абонемент в спортзал только с помощью Роспотребнадзора. Клуб не хотел возвращать ей средства.