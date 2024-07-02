Красноярцам начали продавать порошок и средство для мытья посуды на розлив

Красноярцы теперь могут покупать бытовую химию на розлив. В городе несколько стендов, примеру, такой есть в магазине на улице Полтавской.
100 мл средства для мытья посуды стоит 6,99 рубля. Жидкий порошок и кондиционер стоят — 9,99 рубля.
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Средства можно налить в бутылку. За нее придется заплатить 1,9 рубля. Покупатель должен будет сам взвесить бытовую химию, а потом рассчитаться, пишет prmira.ru.
Известно о том, что такой вариант уже пользуется спросом у покупателей.
Ранее стало известно о том, что красноярка вернула деньги за абонемент в спортзал только с помощью Роспотребнадзора. Клуб не хотел возвращать ей средства.
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