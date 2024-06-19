Отправляющихся в отпуск омичей с неточностями в паспортах задерживают и не выпускают из России

У омичей продолжают изымать заграничные паспорта. Причиной тому являются ошибки. Это могут быть неточности в написании фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола. Даже что-то одно — уже повод для отказа в выезде за рубеж.

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Интересно, что, как отмечают в ответственных инстанциях, вина тут не только сотрудников ведомств, но и оплошность самих владельцев документа, которые получали его и не потрудились проверить данные.

«Указанные сложности возникают из-за невнимательности как наших сотрудников, допустивших ошибки, так и граждан, получивших паспорта, не проверивших их», — пишет «Омск-информ» со ссылкой на правоохранителей.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда приходится отказываться от оплаченного отпуска, необходимо заранее проверить паспорт и исправить ошибки, если они есть.

Ранее стало известно о таком инциденте, произошедшем с россиянкой.