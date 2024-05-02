Мать девочки с «маской Бэтмена» показала дочь через две недели после операции

Луна Феннер, 4-летняя американка, ставшая известной из-за «маске Бэтмена», успешно проходит лечение в Санкт-Петербурге после первой операции. Хирурги использовали тканевые экспандеры, чтобы растянуть здоровую кожу на ее лице. Эти избытки кожи будут использованы во время следующей операции.

Несмотря на все трудности, девочка чувствует себя прекрасно и уже занимается упражнениями с гантелями. Она хорошо себя чувствует и даже попросила опубликовать видео ее тренировки.

Перед лечением в Санкт-Петербурге Луна прошла курс в краснодарской клинике, где ей удалили большое новообразование на лице.

Девочке предстоит пройти еще около пяти операций. Они нужны, чтобы полностью избавиться от рубцов и восстановить кожу век. Весь процесс лечения займет приблизительно 2,5-3 года. Серия хирургических вмешательств нужна, чтобы снизить стресс для Луны.