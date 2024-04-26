В Санкт-Петербурге запустят новые водные маршруты

Гости Санкт-Петербурга и местные жители смогут устроить прогулку по трем новым водным маршрутами. Сейчас городской транспортный комитет рассматривает заявки от перевозчиков.

Первое судно по одному из новых направлений должно пойти уже в предстоящие выходные. Маршрут будет проходить от причала рядом с Эрмитажем и до проспекта Обуховской Обороны. Предусмотрены две остановки. Они будут на Синопской набережной и у Финляндского вокзала. Утренняя и вечерняя прогулка продлится полтора часа.

В планах открытие 15-минутной паромной переправы между вторым Елагиным мостом и «Питерлэндом». Она заработает с мая. 16 числа откроется паромная переправа между Мытнинской и Адмиралтейской набережной.

Ранее рассказывалось о том, что энтузиасты Санкт-Петербурга за два дня восстановили старинный фонарь, который не горел 80 лет.

По материалам spb.kp.ru.