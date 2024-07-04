В Екатеринбурге во время автограф-сессии Миланы Хаметовой произошла давка в ТЦ

В Екатеринбурге во время автограф-сессии юной миллионерши и блогера Миланы Хаметовой произошла небольшая суматоха. 14-летняя звезда решила встретиться с поклонниками перед премьерой комедии «Не одна дома», в которой она снялась.

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Четвертый этаж торгового центра «Алатырь» моментально заполнился детьми и их родителями, желающими получить автограф и сфотографироваться с Миланой. Охранникам Хаметовой пришлось успокаивать толпу и напоминать о безопасности, особенно учитывая духоту в помещении.

Милана сначала провела пресс-конференцию, а затем начала раздавать автографы и фотографироваться с теми, у кого был билет на показ фильма, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров решил купить картины художницы из Екатеринбурга.