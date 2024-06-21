Екатеринбург неожиданно стал городом с самыми модными людьми: «Стилисты есть даже у собак»

Звездный стилист Николай Овечкин назвал самый модный город России, им оказался Екатеринбург.

Эксперт уверен, что жители этого города всегда выглядят стильно, потому что каждый третий из них является специалистом в области моды.

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«В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — восторгался он в шоу «ОК на связи!».

Овечкин также отметил, что в Санкт-Петербурге не всегда можно сразу определить, кто перед тобой — настоящий стиляга или человек без постоянного места жительства. Это связано с уникальной культурой в одежде, которая присуща жителям этого города.

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