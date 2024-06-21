Екатеринбург неожиданно стал городом с самыми модными людьми: «Стилисты есть даже у собак»

Мужчина. Фото: freepik.com

Свой вердикт вынес эксперт Николай Овечкин.

Звездный стилист Николай Овечкин назвал самый модный город России, им оказался Екатеринбург.

Эксперт уверен, что жители этого города всегда выглядят стильно, потому что каждый третий из них является специалистом в области моды.

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«В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак», — восторгался он в шоу «ОК на связи!».

Овечкин также отметил, что в Санкт-Петербурге не всегда можно сразу определить, кто перед тобой — настоящий стиляга или человек без постоянного места жительства. Это связано с уникальной культурой в одежде, которая присуща жителям этого города.

Ранее рассказывалось, как выбрать самый стильный наряд на выпускной.

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