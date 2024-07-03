В Новосибирске на время фестиваля откроется гастрономическая улица

В Новосибирске состоится гастрономический фестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!», который обещает стать настоящим праздником вкуса и кулинарного искусства. В рамках фестиваля будет открыта гастрономическая улица, где соберутся более пятидесяти ресторанов города.

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Основной акцент фестиваля сделан на кухню Сибири. Новосибирские рестораны представят множество новых и оригинальных блюд, среди которых колбаски из пяти сортов дичи, приготовленные на гриле и подаваемые с картофелем и соусами. Кроме того, гости смогут попробовать бургеры с дичью, блинчики с припеком — с брусникой, кедровым орехом и сгущенным молоком, а также многое другое.

Участники фестиваля из Хакасии, Тывы и Якутии также предложат свои блюда для дегустации. Попробовать их можно будет на площадке с 12 по 14 июля, пишет vn.ru.

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