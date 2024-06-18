Внимание на запах и внешний вид: Роспотребнадзор Красноярска научил выбирать самую сочную и сладкую черешню

Специалисты из регионального Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору самой сладкой и сочной черешни в Красноярске.

Во-первых, они советуют приобретать ягоды только в проверенных магазинах, избегая стихийных рынков и покупок «с рук».

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Во-вторых, важно обратить внимание на внешний вид черешни. Кожица должна быть гладкой, чистой, с легким блеском, без трещин и вмятин. Зеленый цвет плодоножки также является важным критерием при выборе качественной ягоды. Если плодоножки нет, то в ягоду могут попасть микробы.

В-третьих, специалисты отмечают, что чем темнее черешня, тем она вкуснее и полезнее.

Также перед покупкой стоит понюхать черешню. Если есть признаки брожения, то от такого товара лучше отказаться. Не стоит покупать и черешню, в таре с которой есть ягоды с гнилью, пишет kras.mk.ru.

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