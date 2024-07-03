Смог накрыл Екатеринбург до конца рабочей недели

Смог вновь окутал Екатеринбург, и концентрация загрязняющих веществ в воздухе может превысить норму на 20%. Об этом предупредили специалисты Уральского гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия, по прогнозам метеорологов, сохранятся до конца текущей рабочей недели. Горожане отмечают, что запаха гари в воздухе нет, но присутствует легкая дымка.

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Синоптики также уточнили, что июль, скорее всего, будет жарким, с меньшим количеством осадков по сравнению с июнем, сообщает e1.ru.

Ранее горожанам рассказали о том, что они смогут посмотреть на мясное «колесо обозрения». Оно будет на гастрономическом фестивале, который запланирован на предстоящие выходные.