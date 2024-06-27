В Екатеринбурге пройдет гастрономический фестиваль с мясным «колесом обозрения»

В центре Екатеринбурга с 5 по 7 июля состоится уникальный фестиваль под названием «Жизнь на колесах», который объединит в себе две главные составляющие любого путешествия — вкусную еду и незабываемые впечатления. В рамках этого события гости смогут познакомиться с необычными объектами, которые сочетают в себе мобильность и гастрономическое искусство.
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Одной из главных достопримечательностей фестиваля станет уникальное мясное «колесо обозрения», которое будет функционировать на протяжении всех трех дней мероприятия. Это настоящий шедевр кулинарного искусства, созданный местными мастерами.
Автоприцеп был преобразован в огромный мангал, внутри которого установлено колесо диаметром полтора метра. Пока оно вращается, на нем жарится аппетитный шашлык, привлекая внимание всех посетителей.
На фестивале можно будет увидеть классическую советскую квасную бочку и раритетную автолавку, принять участие в увлекательных мастер-классах и послушать интересные лекции. Кулинарные мастера представят блюда различных национальных кухонь в формате стритфуд, что позволит каждому гостю попробовать что-то новое и необычное.
Ранее Екатеринбург стал самым модным городом.
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