В Екатеринбурге почтили память Майкла Джексона, которого не стало 15 лет назад

Прошло 15 лет со дня ухода из жизни легендарного исполнителя Майкла Джексона. Великого короля поп-музыки не стало 25 июня 2009 года. В память об этой дате жители Екатеринбурга и других городов решили собраться 25 июня 2024 года у статуи Майкла Джексона на улице Вайнера.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

У подножия трехметровой статуи был организован мемориал. Поклонники музыканта принесли к памятнику фотографии, свечи и цветы. Несмотря на траурный характер мероприятия, собрание не превратилось в мрачную акцию. Напротив — люди танцевали под песни своего любимого исполнителя, повторяя его знаменитые движения, пишет ural.kp.ru.

Ранее в Екатеринбурге Ярослав Дронов высказался о возможном уходе со сцены.