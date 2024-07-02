В Ростовской области поймали сома весом в 40 кг: «Отвисла челюсть»

В Ростовской области рыбак стал настоящим везунчиком, ему попался необычный улов: он поймал сома, длина которого превысила два метра, а вес составил около 40 килограммов. Это событие произошло на реке Березовой в станице Селивановской Милютинского района.

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Размеры сома впечатлили местных рыбаков, некоторые из них даже признались, что у них «отвисла челюсть». Однако нашлись и те, кто не одобрил действия рыбака, не отпустившего улов обратно. Они аргументировали это тем, что мякоть старой рыбы не очень вкусная, пишет donday.ru.

Ранее в Удмуртии поймали сома весом 76 кг. Многие засомневались, что такую рыбу можно поймать на удилище.