Ростовский шеф научил выбирать самое качественное и вкусное мясо для шашлыка

Майские праздники продолжают радовать нас возможностью насладиться вкусными блюдами на открытом воздухе, и шашлык занимает особое место среди них. Шеф-повар Вадим Воробьев из Ростова-на-Дону поделился своими советами по выбору идеального мяса для шашлыка.

Наилучшим выбором для шашлыка станут шейка, корейка или ребрышки. Важно обратить внимание на цвет свинины — он должен быть розовым. Хорошо, когда есть небольшие прожилки жира.

Если вы приобретаете мясо на рынке, попросите продавца сделать надрез, чтобы убедиться, что цвет мяса внутри и снаружи не отличается.

При выборе свиной шеи обращайте внимание на ее плотность и влажность, а также на цвет мяса и жира: он должен быть либо белым, либо слегка кремовым.

Свежесть мяса можно определить, слегка нажав на него: если оно быстро восстанавливает свою форму — свежее.

«Если мясо темное, значит, это мясо взрослого животного, оно не такое вкусное и будет жестковатым», — предупредил повар.

Шеф-повар рекомендует при мариновании мяса ориентироваться на собственный вкус. Главное — приправы должны быть с яркими нотками, пишет donday.ru .

Ранее шеф Игорь Милованов поделился вкусным рецептом шашлыка на майские праздники.

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