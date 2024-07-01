Египетские ночи: москвичей предупредили об аномальной жаре с 1 по 7 июля

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещает москвичам жаркие «египетские ночи». Уже сегодня, 1 июля, ожидается, что воздух прогреется до +33 градусов. Эта аномальная жара, по прогнозам, продержится минимум до середины недели.

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Ночью столбик термометра в центре Москвы не опустится ниже +25 градусов, что, по словам синоптика, является аномальным значением для столицы.

«Плюс 23-25 — это ночи египетские. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Аномально жаркая погода», — цитирует метеоролога ТАСС.

Однако потом температура начнет снижаться, ожидается похолодание на 6-7 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал аномальную жару.