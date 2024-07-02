Сибирский агроном Шубина назвала три важных дела в огороде в июле для богатого урожая

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина поделилась рекомендациями по обязательным работам в огороде в июле.

Три основные задачи, которые стоят перед дачниками в этом месяце, включают прополку, рыхление и подкормку. Это особенно важно, если в июне было много дождей.

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Из-за дождливой погоды сорняки растут очень быстро, поэтому с ними нужно успевать бороться. Томаты, перцы и баклажаны необходимо подвязать. Еще одна задача — прорыхлить междурядье лука, чеснока, моркови и свеклы.

«В июле пасынкуют помидоры и прищипывают огурцы — это тоже очень важно сделать, чтобы не было густоты лишней», — цитирует специалиста ngs.ru.

Огурцы следует продолжать удобрять. Идеально подойдут органические удобрения в сочетании с минеральными. Отличным вариантом станет настой сброженной травы или навоза, разведенный в соотношении 1 к 10. Под каждый корень следует внести по три литра удобрения. Томаты на грядке в июле уже не нуждаются в удобрениях.

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