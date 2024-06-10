Новосибирский агроном научила поливать перцы, чтобы они росли большими и мясистыми

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина поделилась рекомендациями по правильному поливу перцев в жаркую погоду.

Специалист подчеркнула, что в текущем месяце важно подкормить культуру. Для этого можно использовать настой сброженной травы или коровьего навоза, разведенный в соотношении 1 к 10, следует добавить стакан древесной золы.

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При высокой влажности и обильных дождях на открытом огороде перцы не нуждаются в дополнительном поливе, однако в теплице необходимо следить, чтобы почва не пересыхала на длительное время.

В условиях закрытого грунта перцы рекомендуется поливать раз в неделю, что должно обеспечить достаточное количество влаги до следующего приезда на дачу в выходные дни, пишет ngs.ru.

Ранее новосибирцев предупредили, что с переносом рассады в грунт и посевом нужно успеть до Троицы.