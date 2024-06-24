Срочно на прополку картофеля: агроном из Новосибирска объяснил, почему это критично важно сделать после дождя

Цветущий картофель. Фото Global Look Press

Это поможет не потерять урожай.

Дачникам Новосибирска рекомендуется скорее прополоть картофель, советует агроном Алексей Мармулев.

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По его мнению, из-за обильных дождей в данный момент крайне важно прополоть и окучить картофель. Это связано с тем, что почва стала более плотной и не пропускает кислород, что создает угрозу для культуры, нуждающейся в поступлении воздуха.

Агроном также подчеркнул, что прополка и окучивание помогают избавиться от сорняков, но еще важнее — обеспечение доступа кислорода к корням, пишет vn.ru.

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