Срочно на прополку картофеля: агроном из Новосибирска объяснил, почему это критично важно сделать после дождя

Дачникам Новосибирска рекомендуется скорее прополоть картофель, советует агроном Алексей Мармулев.

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По его мнению, из-за обильных дождей в данный момент крайне важно прополоть и окучить картофель. Это связано с тем, что почва стала более плотной и не пропускает кислород, что создает угрозу для культуры, нуждающейся в поступлении воздуха.

Агроном также подчеркнул, что прополка и окучивание помогают избавиться от сорняков, но еще важнее — обеспечение доступа кислорода к корням, пишет vn.ru.

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