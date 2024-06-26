Жители Красноярского края высказали недовольство по поводу повышения тарифов на услуги ЖКХ

Жители Красноярского края выразили свое недовольство по поводу предстоящего повышения тарифов на услуги ЖКХ, которое вступит в силу с 1 июля.

Повышение цен затронет все ресурсы: холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ. Вырастет и плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В Красноярске и Канске ожидается увеличение стоимости на 10,5%, а в остальных районах края – на 7%.

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Многие жители высказали свое недовольство в городских социальных сетях, жалуясь на качество услуг, за которые теперь придется платить еще больше. В соцсетях жители Красноярска назвали повышение тарифов «обдираловкой».

«Сколько можно грабить людей?» — негодовали горожане. «А кому сейчас легко?» — отвечали другие.

Ранее на красноярском базаре перестали вывешивать ценники, чтобы «не пугать покупателей».

По материалам prmira.ru.