Жара и аномальные дожди: каким будет лето в разных регионах России — синоптики сделали прогноз

Синоптики обещают, что лето 2024 года преподнесет сюрпризы жителям некоторых регионов.
Согласно прогнозам метеорологов, на Урале и в северной части Сибири ожидается более теплый июнь, чем обычно. В остальных регионах в первый месяц лета погода будет оставаться в пределах нормы. В Москве, например, средняя температура будет около +22°C, однако прогнозируются частые дожди.
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В июле аномальная жара будет на Кольском полуострове, в Архангельской области, Республике Коми, Ненецком автономном округе и в Пермском крае. Также жарче обычного будет в Приволжье и на Урале. Дождливая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге, Карелии и Великом Новгороде. В Москве средняя температура не должна превысить +24°C.
Август же преподнесет сюрпризы жителям многих регионов. Особенно жарко будет на юге Европейской части России и в северной части страны. В Краснодарском крае возможно большое количество дождей. В Москве же не ожидаются значительные отклонения от нормы.
Что касается мая, то в Москве он может стать одним из самых холодных за последние годы.
«На данный момент средняя температура месяца не дотягивает до нормы больше 4 градусов, и май-2024 может занять второе место среди самых холодных за все 145 лет метеонаблюдений, уступив лишь 1999 году», — цитирует kp.ru главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
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