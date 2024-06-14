Председатель Союза дачников Подмосковья назвал вредителей, которых срочно нужно гнать с огорода

Огород. Фото Global Look Press

Они легко могут оставить без урожая.

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, каких вредителей нужно гнать со своего огорода, как только они были замечены. Оказывается, это белокрылка, морковная муха, клещи, листовертка, медведка, колорадский жук, а также шершень, попелица и плодожорка.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

К примеру, белокрылка увлекается листьями картофеля, томатов и капусты. 

Морковная муха обязательно навредит не только моркови, но и свекле с редисом. Клещи больше всего любят фруктовые деревья и кустарники, они питаются их соком.

Листовертка всегда любит полакомиться огурцами, тыквой и баклажанами, пишет news.ru.

Ранее дачникам Подмосковья назвали два лучших натуральных средства для борьбы с сорняками.

Читайте также:

Читайте также