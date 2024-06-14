Председатель Союза дачников Подмосковья назвал вредителей, которых срочно нужно гнать с огорода

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, каких вредителей нужно гнать со своего огорода, как только они были замечены. Оказывается, это белокрылка, морковная муха, клещи, листовертка, медведка, колорадский жук, а также шершень, попелица и плодожорка.

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К примеру, белокрылка увлекается листьями картофеля, томатов и капусты.

Морковная муха обязательно навредит не только моркови, но и свекле с редисом. Клещи больше всего любят фруктовые деревья и кустарники, они питаются их соком.

Листовертка всегда любит полакомиться огурцами, тыквой и баклажанами, пишет news.ru.

Ранее дачникам Подмосковья назвали два лучших натуральных средства для борьбы с сорняками.