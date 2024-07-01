Волгоградские специалисты по безопасности рассказали о вирусе, заражающем Android-телефоны

Комитет информационных технологий Волгоградской области рассказал о существующей угрозе для тех, кто пользуется устройствами на операционной системе Android.

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Сейчас наибольшую опасность представляет вирус-троян Rafel. Он рассчитан именно на взлом телефонов и других гаджетов, которые работают на Android. Зачастую вредоносная программа маскируется под набор инструментов для удаленного доступа.

Они помогают киберпреступникам получить доступ к личным данным жертвы, с помощью программы также можно перехватывать звонки.

Специалисты отмечают, что чаще всего от вируса страдают те, кто пренебрегает обновлением смартфона. Волгоградские эксперты по безопасности также напомнили о том, что не стоит скачивать приложения из сомнительных библиотек, пишет oblvesti.ru.

Ранее полицейские предупредили о хитром способе обмана тех, кто пользуется «Госуслугами».