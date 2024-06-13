Волгоградцам рассказали об одежде, в которой точно не запреешь летом

В Волгоград пришло настоящее лето с аномальной жарой, поэтому горожанам приходится непросто. Специалисты сервиса hh.ru поделились рекомендациями о том, какую одежду стоит выбирать, чтобы не испытывать дискомфорт на работе и в общественном транспорте.

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Важно с особой тщательностью подойти к выбору материала, из которого сшит наряд. Лучшие варианты: шелк, лен и хлопок, вискоза и лиоцелл. Одежда из этих материалов обеспечит максимальный комфорт.

Волгоградцам следует обратить внимание и на крой. Он должен быть свободным как у верха, так и у низа.

Для офисных сотрудников наиболее подходящими будут базовые цвета: фисташковый, голубой, оливковый, молочный и бежевый, сообщает vpravda.ru.

Ранее стало известно, сколько в этом году родителям приходится тратить на выпускные наряды своих детей.