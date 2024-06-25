Хабаровские полицейские предупредили о хитром способе обмана тех, кто пользуется «Госуслугами»

Жителей Хабаровского края попросили быть бдительными, ведь появился новый способ обмана. Он затрагивает тех, кто активно использует портал «Госуслуги».

Оказывается, что мошенники стали искать новые пути доступа к аккаунтам пользователей. Они связываются с владелицами профилей, выдавая себя за сотрудников технической поддержки, а затем отправляют ссылки на поддельные сайты. Они являются копиями портала «Госуслуг».

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Как только жертва попадает на такой сайт-ловушку, вводя свои личные данные, мошенники получают к ним доступ.

Известно, что предлогом для этого служит якобы необходимость продления договора на услуги связи. Именно это и предлагается сделать через государственный портал, который, к сожалению, оказывается фальшивым, пишет hab.kp.ru.

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