Житель Адлера выиграл 2,5 млн рублей благодаря народной примете: «Птица нагадила»

В Сочи Юрий Елисеев выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Примечательно, что к увлечению он пристрастился только в начале этого года. Как он говорит, удачу ему принесла народная примета, которой он поверил.

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«Я ехал с Красной Поляны домой в Адлер, у меня на машину птица какая-то нагадила, я думаю, а возьму-ка билеты, говорят же — к счастью», — Юрий Елисеев.

Мужчина купил 50 лотерейных билетов. Везунчик подчеркнул, что навсегда запомнит, что подтолкнуло его стать участником лотереи.

После розыгрыша кубанцу на телефон пришло сообщение, в котором говорилось, что он стал победителем, а его приз составляет 2,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что мужчина из Сибири решил купить сразу три лотерейных билета. И ему улыбнулась удача — его выигрыш составил 22 миллиона рублей.