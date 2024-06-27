Успенская отказалась подписывать мировое соглашение с Киркоровым

Любовь Успенская уже несколько месяцев находится в конфликте с Филиппом Киркоровым. Все началось с того, что у них оказались разные взгляды на работу хирурга Тимура Хайдарова. А потом певица в заявила, что ее коллега «женоненавистник». Это возмутило короля отечественной эстрады, который часто поет именно о женщинах и восхищается ими. Он подал иск в суд на 10 млн рублей за клевету. Также поступила и Успенская, которая заявила, что ее оскорбляет тот факт, что Киркоров назвал ее «попрошайкой».

А недавно адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Филипп Бедросович не стал подписывал мировое соглашение. Но выяснилось, что дело обстояло иначе. Помирить коллег пытался Иосиф Пригожин.

Сенина тогда прислала вариант мирового соглашения, в котором не было прописано ничего конкретного, а лишь предложения отказаться от конфликта. А вот сторона Киркорова указала в соглашении несколько пунктов: «Любовь Успенская сожалеет о сказанном и приносит свои извинения Филиппу Киркорову», «Стороны обязуются не комментировать данное интервью Любови Успенской», «Стороны благодарят Иосифа Пригожина за участие в переговорах и заключении мирового соглашения».

И после этого уже в последний момент Любовь Залмановна не стала ничего подписывать, отказавшись от примирения, пишет KP.RU.