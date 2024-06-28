Жителей Ростова-на-Дону предупредили о нашествии летающих американских тараканов

Ростов-на-Дону столкнулся с новой проблемой — нашествием летающих тараканов, длина которых может достигать пяти сантиметров. Эти насекомые, по словам зоолога Александра Евсюкова, представляют потенциальную угрозу здоровью людей, так как способны переносить различные заболевания.
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«По сути, эти тараканы такие же — как и обычные, рыжие», — цитирует эксперта RostovGazeta.
Жители Ростова уже стали замечать американских летающих тараканов в своем городе. Они выглядят довольно внушительно, однако, как отмечает специалист, не обладают какими-то особыми характеристиками.
Александр Евсюков также подчеркнул, что для борьбы с американскими летающими тараканами можно использовать те же методы, что и против обычных тараканов.
Ранее стало известно, кто из людей больше всех привлекает комаров.
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