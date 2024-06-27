Лаванда, розмарин или корица: красноярцам рассказали, как отпугнуть комаров — будут шарахаться от вас

Летом жители Красноярского края и других регионов вспоминают о существовании маленьких кровопийц — комарах. Биологи говорят о том, что насекомые выбирают своих жертв, поэтому у некоторых людей возрастает вероятность оказаться покусанными.

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По словам специалистов, комары выбирают тех людей, которые сильно вспотели. Еще эти насекомые любят кружить над компаниями.

Насекомые реагируют на запахи. Так, комаров отпугивают лаванда, розмарин, корица. Их эфирные масла не стоит наносить на кожу, лучше всего смочить небольшую тряпочку или ватный диск, а потом закрепить на одежде, пишет krsk.kp.ru.

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