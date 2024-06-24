Экономист Туманян объяснил жителям Ростова рост цен на продукты: «Люди начинают покупать все, что доступно»

Жители Ростова в последнее время начали замечать ощутимый рост цен на разнообразные продовольственные товары. По мнению профессора кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктора экономических наук Юрия Туманяна, в нынешних экономических условиях Центробанку и всей экономической системе сложно сдерживать инфляцию.

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Рост цен аналитик поясняет высокими инфляционными опасениями самого населения.

«Люди начинают покупать все, что доступно, а это приводит к росту цен, росту расходов бюджета, падению импорта. Товаров больше не становится, производить их пока не начинают, отсюда цены на них повышаются», — цитирует Юрия Туманяна rostovgazeta.ru.

Ранее рассказывалось о долларе по 250 рублей, хотя курс ЦБ по-прежнему в пределах ста рублей. Это произошло в ответ на прекращение торгов долларом и евро на Московской бирже.