Жители Хабаровского края все активнее используют материнский капитал на образование детей

Жители Хабаровского края все чаще предпочитают использовать материнский капитал не на ипотечные выплаты, а на образовательные нужды своих детей. Согласно информации, предоставленной региональным отделением Социального фонда, сертификат можно применять в качестве оплаты обучения детей, использовать на покрытие расходов на их проживание в студенческом общежитии.

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Всего за период действия данной программы было направлено более 1,7 миллиарда рублей на эти цели.

Родители имеют возможность отправить средства на обучение своего ребенка в школе, университете или колледже после того, как малышу исполнится три года. При этом допускается оплата обучения любого старшего ребенка в возрасте до 25 лет.

Что касается дошкольного образования, то средства материнского капитала могут быть использованы сразу же после его получения, без необходимости ожидания трехлетия ребенка, пишет amurmedia.ru.

Ранее подобный тренд наметился и в Воронежской области.