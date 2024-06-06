Семьи Воронежа считают, что выгоднее всего направлять маткапитал на образование детей

Аналитики рассказали, куда чаще всего направляют семьи Воронежа полученный от государства материнский капитал.

Как стало известно, на первом месте не приобретение жилья, а вложение в образование детей. Об этом рассказали в областном отделении Социального фонда.

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Его специалисты сообщили о том, что на данный момент согласовано около 600 таких заявлений, направленных родителями в текущем году.

Распорядиться средствами материнского капитала на детский сад и обучение по дошкольным программам можно сразу после появления малыша.

На основное и дополнительное образование субсидию можно направить через три года, сообщает vestivrn.ru.

Ранее стало известно об изменении в законах с июня. Корректировки касаются пенсий, пособий и льгот.