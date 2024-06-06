Хабаровским дачникам рассказали об обязательных работах в огороде в июле

Хабаровским дачникам рассказали о важных задачах, которые необходимо выполнить на участке в июле. Ранее погода была переменчивой, поэтому некоторым садоводам пришлось скорректировать свои планы.

Опытные дачники намечают нарезку и укоренение черенков ягодных и декоративных кустарников. К июлю они обычно становятся полуодревесневшими, что делает их идеальными для размножения. Это касается жимолости, кизила, смородины, крыжовника, а также облепихи.

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Не стоит забывать про удаление пасынков у томатов. Также необходимо убрать все листья до первой цветочной кисти, чтобы избежать заражения фитофторой.

Тем, кто выращивает арбузы, обязательно следует срезать боковые побеги. Это ускорит процесс формирования плода, сообщает hab.mk.ru.

Ранее садоводам дали лунный календарь посадок на июнь.