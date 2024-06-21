В Иркутске хитрый мужчина влюбил в себя одинокую женщину, чтобы украсть 1,5 млн рублей

В Иркутске женщина, охваченная чувствами к своему новому знакомому, стала жертвой мошенника с криминальным прошлым, который обещал начать новую жизнь.

Пара познакомилась на улице, после чего они начали активно общаться, мужчина предложил начать совместную жизнь. Он убедил свою возлюбленную взять кредит на свое имя, а полученные деньги положить в банковскую ячейку, что она и сделала.

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Когда женщина пришла забрать деньги, она обнаружила в конверте фальшивые купюры «банка приколов».

Позже выяснилось, что этот человек уже использовал подобную схему мошенничества в прошлом. В настоящее время он находится под арестом, пишет nts-tv.ru.

Ранее еще одна иркутянка оказалась обманутой после знакомства с мужчиной в Сети. Она набрала кредитов на три миллиона рублей.