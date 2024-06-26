Отдыхающих предупредили о новом шторме в Сочи

Жителей Сочи и отдыхающих попросили проявить особую осторожность в связи с непогодой. Такое предупреждение поступило от сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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По прогнозам метеорологов, в Краснодарском крае ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-17 м/с. Штормовое предупреждение объявлено на территории всего региона и будет действовать в течение сегодняшнего дня, 26 июня.

Помимо сильного ветра синоптики предупреждают о возможном проливном дожде, грозах и даже граде. Поэтому отдыхающим настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, особенно тем, кто прибыл на отдых на личном транспорте. Рекомендуется переставить автомобиль подальше от ненадежных конструкций, пишет ТАСС.

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