Водитель автобуса из Перми Полудницын в суде доказал свое право на досрочную пенсию

Житель Перми Юрий Полудницын столкнулся с трудностями при оформлении досрочной пенсии, несмотря на наличие у него более 30 лет стажа, включая 20 лет работы водителем автобуса. Это давало ему право на ранний выход на заслуженный отдых, но процесс оказался не таким простым.

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Первоначально ему было отказано в Социальном фонде из-за отсутствия документального подтверждения 10 лет его работы. Два года он пытался доказать свою правоту самостоятельно, после чего обратился за помощью к юристам.

Специалисты обратились в городской архив и получили необходимые справки. Дело дошло до прокуратуры и суда, который Полудницын выиграл.

В результате ему была назначена пенсия в размере 14 300 рублей, а также единовременная выплата в 420 000 рублей, которые не были предоставлены ему в период разбирательств, передает domsovet.tv.

Ранее стало известно о пермяке, который отсудил полмиллиона рублей, положенных по закону после увольнения.