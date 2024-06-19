Пермяк отсудил полмиллиона рублей, положенных по закону после увольнения

В Добрянке Пермского края местный житель обратился в суд, чтобы взыскать задолженность по заработной плате со своего работодателя ООО «ТЕХВЭБ». Как оказалось, мужчина смог крупно выиграть дело.

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Он рассказал, что в феврале 2024 года трудовой договор был расторгнут по его собственной инициативе. С ноября минувшего года по февраль нынешнего деньги ему не выплачивались.

Суд удовлетворил исковые требования истца частично. В пользу работника было взыскано более полумиллиона рублей, включая ожидаемую заработную плату, проценты за ее задержку и компенсацию морального вреда, пишет perm.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что россиянин по ошибке получил зарплату почти в два миллиона рублей и не стал отдавать даже через суд.