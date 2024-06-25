Хулиганка покусала волгоградку, когда не захотела ждать автобуса стоя: «Люди разбежались»

В Волгограде произошел неприятный инцидент, когда горожанка начала проявлять агрессию из-за отсутствия свободного места на лавочке на остановке общественного транспорта.

Агрессивная женщина села на 25-летнюю девушку, которая начала сопротивляться, а потом нападавшая укусила за руку. Когда удалось отцепить хулиганку, она спокойно села на лавочку, на которой уже никого не было.

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«Она села одна на скамейку и спокойно дождалась своего автобуса, пока люди вокруг разбежались и были в шоке от происходящего», — рассказала покусанная порталу v1.ru

Пострадавшая обратилась в полицию и в поликлинику, где ей были сделаны два укола от столбняка.

Ранее стало известно о том, что жительница Волгограда забронировала номер в отеле и лишилась 120 тысяч рублей.