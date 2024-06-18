Отпуска не будет: жительница Волгограда забронировала номер в отеле и лишилась 120 тысяч рублей

Жительницу Волгограда, которая хотела в свой отпуск поехать отдыхать, обманули на 120 тысяч рублей мошенники.

Дело в том, что в период отпусков злоумышленники становятся все хитрее, а предвкушающие отдых жертвы — доверчивее.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

48-летняя продавец из Краснооктябрьского района Волгограда хотела забронировать номер в отеле, что, якобы, и сделала за 120 тысяч рублей.

С ней общался «менеджер», а потом пострадавшая перевела деньги. После чего мошенники просто перестали выходить на связь.

Чтобы избежать таких инцидентов, полицейские рекомендуют перепроверять информацию о тех, кто предоставляет услуги, пишет vpravda.ru.

Ранее стали известны самые распространенные схемы обмана в Сочи.