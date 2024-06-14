Туристы на пляжах Сочи тратят на походы в туалет до 500 рублей в день

Жители Сочи и курортники жалуются на то, что на популярных пляжах города-курорта нет бесплатных туалетов. Заведения, которые их предлагают, просто «обдирают» людей, которым необходимо справить нужду.

Девушка, проживающая в Краснодарском крае, отмечает, что ранее туалеты были бесплатными до восьми часов вечера, пока работали пляжи, а после их закрытия посещение стоило 20 рублей. Однако сейчас все туалетные кабинки стоят по 50 рублей.

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Она обратилась с жалобами в Роспотребнадзор и прокуратуру, но, судя по полученным отпискам, эти органы не намерены предпринимать какие-либо действия, предпочитая защищать интересы бизнеса.

По подсчетам южанки, если на отдых приезжает семья из нескольких человек, то за день, проведенный на пляже, только на посещение туалетов может уйти значительная сумма.

Туристы возмущены тем, что за день только на такие похода по нужде можно потратить 500 рублей, и называют это чистой «обдираловкой», пишет mk.ru.

Ранее опытная туристка научила отдыхать в Сочи, когда мало денег.