Жителя Омска оштрафовали на миллион рублей за потребление газа в квартире без счетчика

В Омске владелец квартиры столкнулся с серьезной проблемой. Стремясь сэкономить на оплате газа, он оказался в ситуации, которую совершенно не ожидал. Его обязали выплатить крупный штраф.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Мужчина использовал газ без контроля, что привлекло внимание инспекторов. Согласно законодательству, абонент обязан оплатить потребление газа по нормативу за последние три месяца с учетом десятикратного коэффициента. В результате судебного процесса с мужчины взыскали миллион рублей.

Важно отметить, что с начала текущего года в Омской области за вмешательство в работу счетчика газа были наложены штрафы на четырех абонентов в общей сложности на сумму более 1,3 миллиона рублей, пишет omsk.aif.ru.

Ранее стало известно, что в Омске двое мужчин попали в полицию, расплатившись купюрами «банка приколов».