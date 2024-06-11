В Омской области пилот вертолета увидел магазин и «припарковался», чтобы сходить за продуктами

В Богословке Омской области загадочный мужчина совершил необычный шопинг, закупившись продуктами в местном магазине и улетев на вертолете.

Воздушное судно приземлилось прямо между частными домами. Дети стали свидетелями того, как мужчина вышел из магазина с пакетом продуктов, сел в кабину вертолета и улетел. Личность этого человека, выбравшего столь необычное «такси» для поездки в магазин, остается неизвестной.

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Стоит отметить, что посадка вертолета на таком близком расстоянии к жилым домам представляет опасность. Лопасти вертолета могут разбрасывать порывы ветра, поднимая мелкие камни и пыль, что создает угрозу для людей поблизости. Еще существует риск засасывания взрослого человека в двигатель, если он подойдет слишком близко.

Действия пилота вертолета привлекли внимание омской транспортной прокуратуры. Ведомство выразило озабоченность тем фактом, что пилот не получал разрешения на посадку и мог повредить близлежащие коммуникации.

Ранее стало известно о том, что в Омске появился новый тариф такси.